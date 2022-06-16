إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة «سوزوكي»، بمنطقة 6 أكتوبر، جرى نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية، فيما تلقت غرفة عملت النجدة بلاغاً من أحد الأهالي بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث في «كمبوند»، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضرًا بالواقعة، وبينت المعاينة صحة الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لإسعافهم، وبحسب مصادر أمنية فإن المصابين كانوا يستقلون السيارة وقت إنحراف عجلة القيادة في يد أحدهم.

أم وأطفالها الثلاثة ضمن المصابين

وتبين من المعاينة التي قام بها رجال المباحث وجود أم وأطفالها الثلاثة ضمن المصابين، وتم رفع آثار الحادث، وتحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لعرضها على لجنة فنيه.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال انقلاب السيارة، وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث، كما أرسلت فريقا لسماع أقوال المصابين للوقوف على أسباب الحادث، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.