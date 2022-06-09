سماع أقوال شهود العيان في تفحم أتوبيس المقطم.. النار التهمته بالكامل (صور)

تسبب حدوث ماس كهربائي بأتوبيس بمنطقة المقطم، في تفحم الأتوبيس بالكامل دون خسائر بشرية، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، ومنعوا امتداده إلى السيارات المجاورة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهود عيان

كما استمع رجال الشرطة، إلى أقوال شهود العيان على حريق أتوبيس المقطم، الذين كانوا متواجدين وقت نشوب الحريق.

بلاغ

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس في أحد شوارع منطقة المقطم بالقاهرة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل أتوبيس وتسبب في تفحمه، وجرى السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

كما تبين أن سبب نشوب الحريق بالأتوبيس، ماس كهربائي داخل البطارية، ولم يكن هناك ركاب داخل الأتوبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.