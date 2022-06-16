المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب يناقش الموازنة الخضراء في ثان جلساته

انطلقت فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الثانية بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، وتطرق النائب الباكستاني، أفنان الله خان، خلال كلمته، إلى الظروف التي تمرّ بها بلاده حاليًا باعتبارها الخامسة في مؤشر التغيرات المناخية لما تتعرض له من تغيرات مناخية مباشرة.

التغيرات المناخية

وقال: «التغير المناخي الكبير يؤثر جذريًا على المواطنين، لأن باكستان لديها الكثير من الأيدي العاملة في مجال الزراعة، وبالنسبة لها فموارد المياه تحتل أولوية كبرى».

وأضاف: «لدى باكستان ما يشبه ذوبان القطب الشمالي الذي يهدد بغرق الكثير من المدن فالجزء الشمالي من باكستان جليدي، وسيتعرض للذوبان نتيجة الاحتباس الحراري، فضلًا عن احتواءه على نحو 1% من الغازات الدفيئة حول العالم وهو ما يسبب فيضانات قد تؤدي إلى تشريد ما بين نصف مليون ومليون و200 ألف باكستاني بحلول 2050».

وأوضح النائب الباكستاني، أن بلاده تتبع إستراتيجية مختلفة لمواجهة التغيرات المناخية، تقوم على تنفيذها الحكومة، وأحد أوجه الإستراتيجية أن تصبح السيارات الكهربائية جزءًا من المجتمع بنسبة 30%، إلى جانب إستراتيجية تبني الطاقة المتجدّدة، قائلًا: «بالنسبة لنا، المناخ النظيف جزء لا يتجزأ من المفهوم الباكستاني عن جودة الحياة»، وطالب البرلمانيين بامتلاك الأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات بهذا الصدد: «أؤمن بصفة شخصية - نظرا لأن لي خلفية تكنولوجية - بأن أمامنا الكثير يتوجب علينا تنفيذه، فإذا كان لدينا برامج إدارة موارد ربما يصبح بإمكاننا اتخاذ قرارات أفضل».

مؤتمر البرلمانيين الشباب

وبدأت باكستان، بالفعل، حسب تصريح «خان»، مسيرتها في الطاقة النظيفة: «أول دولة في العالم يصبح برلمانها أخضر من خلال إدارته بالطاقة الشمسية، وهي متاحة طوال الوقت ولا ينتج عنها انبعاثات، كما أن استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى توليد طاقة، ففي باكستان، الكثير من المنازل تتم إضاءتها بالطاقة الشمسية، والفائض منها يتم ضخه في استخدامات أخرى، ولدينا الكثير من الخطط والأفكار الأخرى لتقليل انبعاثات الكربون».

وتحدث النائب النمساوي، نيكو ميركاتي، واصفا التغير المناخي بأنه يختلف عن المشكلات السياسية، قائلًا: «يجب أن نكون أمناءً مع أنفسِنا، وهذا لن يكون صعبًا على البرلمانيين الشباب، ولكن نحن بصدد تغيير جوهري».

وطالب البرلمانيين الشباب بضرورة صياغة سياسات خاصة بالتغيرات المناخية، موصيًا بإصدار تقارير سنوية لتحقيق الأهداف البيئية، وتشريعات تتضمن مواجهة التأثيرات البيئية، وإعداد أوراق عمل بشأن الغازات الدفيئة، قائلًا: «يجب على الحكومات أن تخبرَ بما يتم إنجازه في مواجهة التغيرات المناخية، وعلينا أن نضع أهدافًا ومؤشرات لقياس التقدم في هذا الملف، وكذلك أدوار واضحة للوزارات، وعلى كل وزارة أن تقدم بيانًا بما قدمته».

وتطرق، في ختام كلمته، إلى تجربة البرلمان النمساوي في مواجهة تغير المناخ: «أنشأنا داخل البرلمان مكتبًا يستعين بخبراء مستقلين، ويقدم تحليلات للأداء، وخطط العمل، والقوانين، ويقف على مدى التأثير البيئي ضمن محاولات مكافحة التغيرات المناخية، ولدينا نظام بيئي أخضر ينظر في هذه الأمور باستمرار ويعيد تقييمها، وجميع الإجراءات التي يقرها البرلمان والحكومة تخضع للقياس على هذه المؤشرات، ضمن العمل البرلماني لمكافحة التغيرات المناخية».

وانطلقت مداخلات النواب الشباب المشاركين من مصر والمملكة المتحدة وسوريا وفلسطين والمكسيك والأرجنتين وناميبيا والمغرب والهند، وتمحورت حول تجارب بلادهم في التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، فضلًا عن المطالبة بالإصرار والحسم في جهود تجنب الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وتقديم عدة مقترحات، في مقدمتها إعداد موازنات خضراء لضمان تخصيص الأموال اللازمة لمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وكذلك الدور الجوهري للبرلمانات في دعم المشروعات البيئية بتخصيص مبالغ مالية ملائمة للأهداف المرجوة، والتساؤل عن مدى سيطرة البرلمانات على ميزانياتها ومدى قدرة الدول على تنفيذ ميزانيات خضراء مستقلة للمشروعات البيئية لتجنيب العالم وقوع كوارث طبيعية في المستقبل، حسب قول أحد البرلمانيين المشاركين.

نبذة عن المؤتمر

المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد الدولي للبرلمان، يعقد في دورته الثامنة بالتعاون مع مجلس النواب المصري في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، يشارك في المؤتمر على مدار يومين وفود من البرلمانيين الشباب من أكثر من 60 دولة، ويناقش المؤتمر قضية تغير المناخ كأبرز القضايا العالمية، كما يهدف إلى تمكين البرلمانيين الشباب والاستماع إلى رؤاهم.