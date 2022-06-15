«مستقبل وطن» و«التنسيقية» أبرز المشاركين بمؤتمر البرلمانيين الشباب

يشارك عدد من أعضاء مجلس النواب في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤتمر البرلمانيين الشباب

ويشارك في مؤتمر البرلمانيين الشباب، عن مجلس النواب المصري الأعضاء الممثلين للهيئات البرلمانية والكتل السياسية تحت قبة البرلمان، وهم: أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد إسماعيل، ومحمد يسري، أميرة صابر، وأحمد فتحي والنائب ضياء الدين داوود والنائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وايرين سعيد ومحمد السلاب، عددا من أعضاء مجلس النواب عن سيناء.

الوفد المصري المشارك

وجاءت أسماء الوفد المصري المشارك:

1- النائب أشرف رشاد عبدالحميد أحمد

2- النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب

3- النائبة أميرة يسرى عبدالله سالم

4- النائبة سحر محمد بهاء الدين جودة البزار

5- النائبة نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى

6- النائب عمرو رشدى محمود محمد الخطيب

7- النائب أحمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا

8- النائب أحمد فتحى محمد عبدالحميد

9- النائب محمد أحمد محمد إسماعيل

10- النائبة أميرة صابر السيد محمد

11- النائبة ايرين سعيد عبدالمعز سعيد

12- النائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبى

13- النائب محمد يسرى محمد عباده

14- النائب عبد المنعم على عبدالمنعم إمام

15- النائب ضياء الدين عصام الدين محمد داود

16- النائبة نهى أحمد فتحى أحمد زكى

17- النائبة يسرا أحمد فؤاد سليمان إباظة

18- النائب سامح محمد أنور عصمت السادات

19- النائب أحمد سمير سيد زكريا

20- النائب عبدالله على عبدالله محمد

21- النائبة ايلاريا سمير حارص عجايبي

22- النائب حميد سليمان محمد موسى

23- النائب سليمان عطيوي محمد سليمان

24- النائبة فضية سالم عبيد الله سالم

25- محمد عوض السيد محمد

26- النائب جيفارا محمد أحمد الجافى

27- النائب علي عطوة مضعان عواد

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد ألقى كلمة هامة في مستهل افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، وقد تحدث فيها عن التحديات التي تواجه العالم في ظل أزمة تغير المناخ.