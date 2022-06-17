سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2022 يوم «الجمعة المقبل»

يستعد أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2022 للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يونيو 2022، وفق ما أكده أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن أول أفواج حج الجمعيات الأهلية للمدينة، هم حجاج الجيزة وعددهم 225 حاجًا سيكون يوم الجمعة 24 يونيو.

اختيار 3 آلاف لحج الجمعيات الأهلية

وأوضح عبد الموجود لـ«الوطن» أنه تم اختيار 3 آلاف حاج، من بين 17500 تقدموا لقرعة حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام، لأداء فريضة الحج هذا العام.

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي، دورة تدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك لتوعيتهم بالجانب الطبي والوقائي والديني ومناسك الحج قبل انطلاق موسم الحج للعام الحالي.

توعية المشرفين بكافة أركان الحج

ولفتت التضامن إلى أنه يتم توعية المشرفين بكافة أركان الحج، والواجبات، والسنن، والآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلوا بها، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء تفاعلي مع المشرفين لضمان أكبر استفادة للمشرفين، والتأكد من أن استيعاب المشرفين لكافة متطلبات الحجاج.

الأوراق المطلوبة للسفر للحج

وأشارت التضامن إلى أن الأوراق المطلوبة للسفر ما يلي:

- صورتان من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- تأشيرات حج الجمعيات 2022 شهادة QR-CODE لإثبات حصولهم على اللقاح.

- 10 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

- تقديم إيصال إيداع بمبلغ 87 ألف جنيه في البنوك التالية «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة أو البريد المصري».