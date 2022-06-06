التضامن: سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 24 يونيو

قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن بداية سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية للمدينة يوم الجمعة 24 يونيو 2022 ، وذلك لحجاج الجيزة، مشيرا إلى سفر 225 حاج.

اختيار 3 آلاف بحج الجمعيات الأهلية

وأكد «عبد الموجود» فى تصريحات لـ«الوطن»، إن اجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ17500 مواطن، وذلك من خلال 2598 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين 7817 مرشحا، وبلغ عدد السيدات9949 مرشحة ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج.

الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات

وأوضحت لمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات تتمثل فيما يلى :

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- تقديم إيصال إيداع بمبلغ 87 ألف جنيه في البنوك التالية «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة أو البريد المصري».

- صورتان من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م + صورتين من جواز السفر أول صفحة فقط.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد على 12 شهرًا.

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

- تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات «لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135، لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات».