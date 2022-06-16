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«مجلس الأعمال في إفريقيا»: من غير المقبول السفر على الطيران الأوروبي

كتب:

شريف سليمان
12:24 م | الخميس 16 يونيو 2022
أرنولد أوتيكوير الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيكوبنك ورئيس مجلس الأعمال في أفريقيا

أرنولد أوتيكوير الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيكوبنك ورئيس مجلس الأعمال في أفريقيا

قال أرنولد أوتيكوير، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيكوبنك، ورئيس مجلس الأعمال في إفريقيا، إنّ مستقبل القارة يعتمد على التكامل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، موضحًا: «من غير المقبول أن نسافر إلى إفريقيا على الطيران الأوروبي، بينما نملك نحن هذا الأمر، وغير مقبول أيضا لإفريقيا ألا تعمل في التصنيع لأننا نرفض إمداد الخطوط الكهربائية إلى قارتنا».

المشروعات العملاقة يجب أن تساعدنا على الانتقال من الكلام إلى العمل

وأضاف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «الجائحة والأزمة الأوكرانية يمكننا حلهما، ولكننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق التسوية وأن نستخلص الدروس مما يحدث، وهذا الدرس هو أن نقوم بالتكامل على مستوى نظام المدفوعات والمواصلات والنقل».

وتابع أن المشروعات العملاقة يجب أن تساعدنا على الانتقال من الكلام إلى العمل والفعل: «دعونا نفعل المزيد، أمضيت 3 عقود وما زلنا نتحدث عن الإمكانيات الإفريقية».

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