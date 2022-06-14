الطالبان المختطفان في جنوب أفريقيا يصلان القاهرة بعد تحريرهما

وصل مطار القاهرة الدولي، الطالبان المصريان مؤمن هيثم كامل، وفادي سعيد الهادي، العائدين من جنوب إفريقيا بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع السلطات الجنوب أفريقية في تحريرهما من قبل مختطفين مجهولين، كانوا قد احتجزوهما منذ أسابيع في جنوب أفريقيا.

وحسب مصادر، وصل الطالبان المصريان، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمين من مدينة جوهانسبرج، على متن طائرة مصر للطيران رقم «MS840»، وتمّ إنهاء إجراءات وصولهما من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار.

إنهاء إجراءات وصول الطالبين من مبنى الركاب 3 وسط تسهيلات خاصة

وتواجدت أسرة الطالبين مؤمن هيثم وفادي سعيد، في مطار القاهرة لاستقبال نجليهما، بعد عودتهما إلى أرض الوطن، وتحريرهما من قبل المختطفين في جنوب أفريقيا، بعد أن تمّ احتجازهما عدة أسابيع .