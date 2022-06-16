كريس إيفانز يهاجم منتقدي فيلمه «Lightyear»: سيختفون مثل الديناصورات

هاجم الممثل الأمريكي كريس إيفانز الانتقادات التي وجهت لفيلم الرسوم المتحركة «Lightyear»، بسبب وجود قبلة بين سيدتين مثليتين ضمن أحداث الفيلم، وهو ما أدى إلى منعه في عدد الدول العربية والأجنبية، قائلا إن المشاهدين الذين يعارضون التنوع والتمثيل الأكثر شمولاً على الشاشة «أغبياء»، سيموتون في النهاية مثل الديناصورات، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف كريس إيفانز، صاحب الأداء الصوتي لشخصية «باز لايتير» ضمن أحداث الفيلم، أن من المهم عدم الالتفات إلى مثل هؤلاء المشاهدين وتلك الانتقادات «السامة»، على حد تعبيره، متابعا: «في كل مرة يحدث فيها تقدم اجتماعي، تكون القصة الأمريكية، قصة الإنسان وهي قصة يقظة اجتماعية ونمو مستمر وهذا ما يجعلنا جيدين، سيكون هناك دائمًا أشخاص خائفون وغير مدركين ويحاولون التمسك بما كان من قبل، لكن هؤلاء الناس يموتون مثل الديناصورات، أعتقد أن الهدف هو عدم منحهم أي اهتمام، والمضي قدمًا واحتضان النمو الذي يجعلنا بشرًا».

كريس إيفانز: يجب ألا نلتفت للانتقادات السامة ولا نمنحها أي اهتمام

أعادت «بيكسار» قبلة المثليين في فيلم «Lightyear» بعد ضجة من الموظفين بسبب قرار حذفها من الفيلم، وتأتي القبلة داخل تسلسل لحياة شخصية تدعى «هوثورن»، التي تقوم بالأداء الصوتي لها الممثلة أوزو أدوبا، وتظهر وهي متزوجة من سيدة أخرى وتقوم بتقبيلها في أحد المشاهد، وتم منع عرض الفيلم في عدد من الدول حول العالم، بعد ما رفضت «ديزني» حذف المشهد.

منع «Lightyear» من العرض في الشرق الأوسط بسبب المثلية

وعلق الممثل الأمريكي على إعادة المشهد: «إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من شيء يتخذ هذه الخطوات، لكن الهدف هو أن ننظر إلى الوراء في هذا الوقت وأن نشعر بالصدمة لأن الأمر استغرق كل هذا الوقت للوصول إلى ما نحن عليه الآن».