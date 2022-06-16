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محمود مسلم

الأفريقي للتصدير والاستيراد: ندعم قارتنا لتعويض انسحاب البنوك الدولية منها

كتب:

هاجر عمر
01:34 م | الخميس 16 يونيو 2022
رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن القارة الأفريقية تتسم بالتفتت، مشيدًا بالتقدم المتعلق بإنجاز مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الرقمية، والذي يعد بوابة التجارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه تم إطلاقه بالمعرض التجاري الذي أجري بمصر عام 2018، من خلال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وشركائه.

التواصل مع البنوك الأفريقية

وأضاف أورواما في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن البنك يقوم بالتواصل مع البنوك الأفريقية لدعم التجارة في أفريقيا وخارجها، لافتًا إلى أن عدد البنوك التي تم مشاركتها حوالي 500 بنك أفريقي.

افتتاح خطوط ائتمان لـ170 بنكًا

وأشار أورواما إلى افتتاح خطوط ائتمان لـ170 بنكا في 38 دولة، لافتًا إلى أن حجم التعامل الإجمالي للحدود الائتمانية حوالي 3.9 مليار دولار.

وأردف رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن البنك يستهدف ألا تكون هناك دولة محرومة من الخدمات التجارية، لافتًا إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قام بتطوير استراتيجيته لدعم البنوك الأفريقية القوية تعويضًا عن انسحاب البنوك الدولية من أفريقيا.

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