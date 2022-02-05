خريطة إذاعة مباراة نهائي أمم افريقيا في مراكز شباب القليوبية.. 87 شاشة

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة القليوبية لمتابعة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، والمقرر إقامتها غدا الأحد في التاسعة مساء في نهائي، حيث تم تجهيز 87 شاشة عرض كبرى في مراكز الشباب على مستوى المحافظة، في إطار قرار مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط بفتح مراكز الشباب للجمهور لمتابعة.

«الوطن» تستعرض خريطة ومواقع مراكز الشباب المقرر فتحها في القليوبية لاستقبال جماهير ومشجعي القليوبية، لمؤازرة المنتخب المصري ي نهائي كأس أمم أريقيا غدا والتي تضم 87 مركزا.

المراكز على موزعة على مستوى المحافظة

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، أنه يجرى حاليا الاستعداد في مراكز شباب المحافظة لاستقبال الجماهير غدا لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أفريقيا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة.

خريطة مراكز الشباب

وأوضح «الصبروط»، أنه تم توزيع مراكز الشباب لتغطي كل مراكز القليوبية، كالتالي:

بنها:

شبلنجة

ميت السباع

الرملة

ميت عاصم

كفر مناقر

كفر الجزار

طحلة

الفاخورة

السلام بساحل دجوي

بقيرة

بطا

ورورة

نقباس

كفر مويس

مرصفا

الشموت

السادات

ميت عاصم

فرسيس

عزيزوبدوى

الإصلاح الزراعى

المنشية .

طوخ:

قها

نامول

دندنا

مشتهر

طنط الجزيرة

كفرالرجالات

كوم الاطرون

كفر عابد

قرقشنده

ميت كنانه

منشية مشتهر

كفر علوان

نادي شباب طوخ

سنهره

كفر شكر:

مدينة كفر شكر

مركزشباب المنشاه الكبرى

شباب المنشاه الصغرى

مركزشباب كفرتصفا.

قليوب:

مركز شباب قليوب

الاصلاح الزراعى

كوم اشفين

بلقس

صنافير

طنان

ناى

زاوية النجار

شبرا:

ابوالمنجا

دمنهور شبرا

شبرا البلد

بيجام

الشرقاوية والفرنوانى

المنشية الجديدة

منطي

ميت نما

مساكن إسكو

سليم والوحدة

الحرية والسماع

مركز شباب ١٥ مايو

مركز ناصر

مركز ابراهيم بك

القناطر الخيرية:

أبوالغيط

الخرقانية

باسوس

المنيرة

الشرفا

قرنفيل

سندبيس

بهادة

أجهور الصغرى

شلقان.

الخانكة:

القلج

عرب العيايده

عرب العليقات البحريه

المنايل

كفر عبيان

مركز٢٣ يوليو

الخصوص

وادي النيل

الأمل

مركز شباب الخانكة

نادي الخانكه

نادي سكه حديد ابوزعبل

نادي العبور.

شبين القناطر:

مركز شباب مدينة شبين

مركز شباب الأحراز.