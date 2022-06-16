حريق هائل في أكبر حقل غاز بالعالم تابع لـ«غازبروم»

قالت شركة غازبروم الروسية، منذ قليل، إنه قد اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة «غازبروم» فرع أورينجوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وفقا لبيان غازبروم قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع أورينجوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد شمال وجنوب بارس «قطر/إيران» من حيث الاحتياطيات، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليونات متر مكعب من الغاز.

الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة ولم تقع إصابات، وقال المكتب الصحفي لغازبروم إن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

ووفقا لوكالة رويترز أظهرت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها رويترز وتنقل عن مصادر ثانوية يوم الخميس ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو من 9.159 مليون في أبريل.

وتراجع الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو أيار بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل.

وواصلت أوبك+ الإنتاج أقل من حصصها. وبلغ معدل الالتزام العام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 256 بالمئة في مايو أيار، ارتفاعا من 220 %في الشهر السابق.

شركة «غازبروم» قللت من إمدادات الغاز الطبيعي

وكانت شركة إيني الإيطالية قد أعلنت أمس في بيان صحفي أن شركة «غازبروم» قللت من إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في نهاية شهر مايو الماضي الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، وتتضمن حظر واردات النفط الروسي لدول أوروبا، بينما استثنت المفوضية النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروجبا»، الذي ينقله للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وألمانيا.