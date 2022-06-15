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طارق الملا: الغاز الطبيعي أصبح وقودا أساسيا في الوقت الحالي

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مارينا رؤوف
06:37 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
طارق الملا

طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اتفاقيات الغاز الطبيعي تعطي الدعم الكامل للحكومات؛ لأنها تسهل من التعاقدات والتصاريح بعد ذلك، وعقد الاتفاقية يعني اتفاق الحكومات على أعمال الشراكة بين مصر وإسرائيل والشركات التابعة لهما لتصدير الغاز.

الغاز الطبيعي أقل في الانبعاثات الكربونية

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الغاز الطبيعي هو وقود تم الاتفاق عليه من عدد من الدول أنه أقل في الانبعاثات الكربونية، حيث إن الغاز الطبيعي أصبح هدفا ووقودا أساسيا في الوقت الحالي، كما أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على مشروعات الهيدروجين التي تسعى لاستخدامها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير البترول إلى أن اتفاقية نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا تعمل على الاستدامة وليس لفترة مؤقتة، ولكنه يكون اتفاقا على المدى الطويل.

فتح مجالات للتعاون بين القاهرة وتل أبيب 

ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إن الاتفاق يفتح المجالات للتعاون بين القاهرة وتل أبيب والشركات.

وأضافت أن إسرائيل تكفي احتياجاتها المحلية وأي فائض في الكميات يتم تصديره للخارج، مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى مصر لتصديرها للخارج.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.