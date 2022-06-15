وزير البترول: الانتهاء من العقود الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى لبنان 

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الانتهاء من جميع العقود والموافقات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى لبنان، وننتظر فقط الموافقات السياسية من باقي الأطراف وعقب ذلك يتم نقل الغاز الطبيعي إليهم.

مصر تستقبل الغاز الطبيعي يوميا من إسرائيل

وأضاف الملا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تستقبل من 650 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من إسرائيل، حيث يتم تسييله وإعادة تصديره للخارج والسوق الأوروبية مرة أخرى.

استقبال كميات الغاز يتوقف على الفصول

وأشار إلى أن الكميات التي يتم استقبالها من إسرائيل تنخفض أو تزداد على حسب شهور العام؛ حيث تنخفض الكميات بشكل ملحوظ خلال فترات الصيف وتزداد في الشتاء.

وأكد أنه حتى الآن لن تحتاج الدولة إلى زيادة أي من البنية التحتية الخاصة بها لتصدير الغاز الطبيعي المسال للخارج، حيث إنه لدينا فائض في طاقة تسييل الغاز الطبيعي حتى الآن يستوعب جميع كميات الغاز الطبيعي التي يتم استيرادها، وعند الوصول للطاقة القصوى من سعة البنية التحتية نفكر في إقامة محطة تسييل ثالثة.