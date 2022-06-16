عاجل: بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

على درب الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصبح 1.25% في محاولة للسيطرة على التضخم وضبط عجلة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع كبير في الأسعار.

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة

ووفقاً لبيانات «انفستينج»، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا بنسبة 9٪ سنويًا في أبريل مع تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتواجه البلاد أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة، ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم فوق 10٪ في وقت لاحق هذا العام.

وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ في أبريل بعد انكماش بنسبة 0.1٪ في مارس، وهو أول انخفاض متتالي منذ أبريل ومارس 2020.

وقال ليث خلف، رئيس قسم تحليل الاستثمار في سمسار البورصة البريطاني إيه جيه بيل، إن أي مؤشر على التشاؤم قد يضعف العملة أكثر.

من خلال رفع أسعار الفائدة، يضغط البنك على اقتصاد يتباطأ بالفعل من تلقاء نفسه، وقال خلف في مذكرة إن هذا يهدد الاقتصاد بالمماطلة أو ما هو أسوأ من العودة إلى الاتجاه المعاكس.

التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة للأسر

أعلن وزير المالية ريشي سوناك عن حزمة من الإجراءات أواخر الشهر الماضي تهدف إلى التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة للأسر، وشمل ذلك ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز الكبرى التي عارضتها الحكومة منذ فترة طويلة في السابق، واقترح خلف أن التحركات المالية تفسح المجال أمام بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بحسب «انفستينج» للاستثمار العالمي.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أعلن عن أكبر ارتفاع له في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 30 عامًا بعد أن فجر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي توقعات الاقتصاديين السابقة بالارتفاع بنسبة 8.6٪ سنويًا في مايو.