«التمويل الاستهلاكي»: الشركات تمتص التضخم وتساعد المواطنين على تقسيط السلع

قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إن حجم التمويل الاستهلاكي يتزايد مع نموه وتطوره في السوق، مبيناً أن العلاقة طردية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين الشروع في التمويل الاستهلاكي كون تلك الشركات لها دور مهم في أوقات ارتفاع الأسعار والتضخم.

شركات التمويل دورها مهم في امتصاص التضخم

وأوضح «زعتر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن شركات التمويل دورها مهم في امتصاص التضخم عبر آلية التقسيط، متابعا: «شركات التمويل الاستهلاكي ترتبط ارتباط كليا وجزئيا بأسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي وعلى أساس تلك الفائدة تقوم تلك الشركات بالاقتراض من البنوك ومن ثم إقراض العملاء بأسعار فائدة متباينة وفقاً لعوامل المخاطرة المختلفة.

الشركات تدرس العملاء بشكل جيد

ولفت زعتر إلى أن الشركات تدرس العملاء بشكل جيد وتمنح العميل وفقاً لجدارته الائتمانية وقدرته على السداد وفي ذات الوقت على تعاون تام وكامل مع شركة «أي سكور» للاستعلام الائتماني ومن خلالها يتم قراءة تاريخ العميل في السداد حيث يجرب تصنيف العميل، موضحا أن شركات التمويل الاستهلاكي في باديء نشاطها يكون عبر التمويل الذاتي ومع زيادة نموها تعمد إلى الاقتراض البنكي ثم تصل إلى مرحلة إصدار السندات أو الصحكوك لإعادة التمويل.