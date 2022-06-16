أول رد من ديزني على منع 14 دولة عرض فيلم «Lightyear» بسبب المثلية

قبل ساعات من طرح فيلم «Lightyear» في دور العرض السينمائي بالعالم، كشفت شركة «ديزني» أن 14 سوقًا في أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو الأقاليم ذات القيم الاجتماعية المحافظة، حظرت عرضت الفيلم، وذلك بعد ما رفضت الشركة حذف مشهد يتضمن قبلة مثلية بين سيدتين متزوجتين.

وتشمل قائمة الدول التي منعت بعرض الفيلم وفقا للشركة العالمية، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، سوريا، العراق، ماليزيا، وإندونيسيا، وجاء ذلك تزامنا مع إطلاق منصة البث الإلكتروني «Disney +» في الشرق الأوسط لزيادة عدد المشتركين العالميين.

«ديزني» ترفض حذف مشهد القبلة المثلية في «Lightyear»

وقالت شركة ديزني، المالكة لشركة «بيكسار»، في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنها رفضت تعديل الفيلم لإزالة مشاهد من بينها قبلة بين سيدتين متزوجتين، وهو ما أعلنته المتحدثة باسم «ديزني»، موضحة أن الشركة ترفض إجراء تعديلات أو تغييرات تتعارض مع الفيلم، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد مرحلة الإصدار السينمائي للفيلم، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم عرض «Lightyear» على المنصة الإلكترونية «Disney+».

200 مليون دولار ميزانية إنتاج «Lightyear»

بلغت ميزانية إنتاج الفيلم حوالي 200 مليون دولار، إذ يشير موقع «Comscore» المتخصص في شباك التذاكر، أن الفيلم قد يحقق حوالي 75 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ومن المقرر إطلاق فيلم «Lightyear» في أمريكا الشمالية، غدا، ويعتبر فيلم الرسوم المتحركة رقم 26 لشركة «Pixar»، ويحكي القصة الأصلية لـ«باز لايتيير»، حارس الفضاء الذي ظهر للمرة الأولى في أول أعمال الشركة «Toy Story» عام 1995.