نائبة بـ«البرلمانيين الشباب»: لدينا أدوات تشريعية لمواجهة التغيرات المناخية

قالت سحر البزار، عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، أهمية إصدار وثيقة تتضمن مخرجات لمواجهة قضية التغيرات المناخية.

تغير المناخ يهدد الكوكب

وأوضحت البزار، خلال كلمتها في فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ونحن في نهاية فعاليات المؤتمر المهم، أقول إنّ تغير المناخ يمثل حالة طارئة وتهديد وشيك للكوكب»، مضيفة أنّ عدم مواجهة هذه الظاهرة سيؤدي إلى معاناة وضعف أكبر سيؤثر على العالم.

وأشارت البزار، إلى أهمية إشراك الشباب في مؤسسات صنع القرار، قائلة: «هو جزء مهم من حل مشكلة التغيرات المناخية، ولدينا أدوات تشريعية ورقابية يمكن استخدامها باعتبارنا نوابا عن برلمانات العالم».

أزمة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية

وأضافت البزار، أنّ بعض الدول تواجه أزمة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، وهناك 100 مليار دولار أمريكي، لدعم الملف بها سنويا لكنه هدف لم يتحقق بعد، لذلك يجب الالتزام من خلال أدواتنا التشريعية للوفاء بهذا الوعد، متابعة: «لدينا تحدٍ وجودي، والوثيقة ستساهم في الخروج بمخرجات تساهم في مواجهة التغيرات» .

وانطلقت فعاليات وأعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفود من نحو 60 دولة.