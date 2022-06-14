هل تؤثر التغيرات المناخية على المرأة؟.. خبراء يجيبون

نظم فرع جهاز شؤون البيئة، ومركز إعلام السويس، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، ندوة موسعة لمناقشة أهمية إعادة تدوير المخلفات الصلبة والزراعية في الحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

عُقدت فعاليات الندوة، في إطار استعدادات المجتمع المدني لاستضافة مؤتمر الدورة 27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP -27)، وضمن احتفالات يوم البيئة العالمي، تحت شعار «نحن لا نملك سوى أرض واحدة»، بمشاركة انتصار الحجازي، مدير إدارة الإعلام والتوعية والتدريب بجهاز شؤون البيئة، وفريق العمل بالإدارة.

تأثير التغيرات المناخية على المرأة والطفل

تناولت الندوة، مناقشة تأثير التغيرات المناخية على صحة المرأة والأطفال، وعلى القطاع الزراعى، وعلى الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكيفية التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، ودور الفرد فى الحفاظ على البيئة، وتغيير السلوكيات غير الداعمة للبيئة، من أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.

كما تطرقت المناقشات، إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغذاء، واستعرضت ميثاق الشرف لمواجهة التغيرات المناخية، الذي أطلقته جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، باعتبارها أول مبادرة لحشد جهود المجتمع المدني استعداداً لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.

خطورة حرق المخلفات الزراعية

قدمت «الحجازي» محاضرة للتعريف بخطورة حرق المخلفات الصلبة أو الزراعية، وما ينتج عنها من انبعاثات تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وعرضت بعض التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية على حياة الإنسان، سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، كما استعرضت عدداً من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمحاربة التلوث.

وفي ختام الندوة، التي أدارتها عبير عبدالجليل، مدير مركز إعلام السويس، بمشاركة نحو 30 سيدة من أعضاء النادي النسائي، قامت المدربة سماح السيد، بتدريب المشاركات على استخدام فن «الديكوباج» في الاستفادة من بعض المخلفات الصلبة، مثل البرطمانات الزجاجية، وبقايا الأقمشة، وتحويلها إلى أشكال جمالية يمكن إعادة استخدامها في تزيين المنزل.