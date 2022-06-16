وزارة العدل الألمانية تدعو خالد أبو بكر لإحياء ذكرى مقتل مروة الشربيني

تلقي المحامي الدولي خالد أبوبكر، دعوة رسمية من وزارة العدل بحكومة دريسدن الألمانية، لحضور فعالية تنظمها ولاية ساكسوني وحكومة دريسدن ووزارة العدل والخارجية الألمانية، بمناسبة ذكرى وفاة الطبيبة المصرية مروة الشربيني، التي تعتبر ألمانيا ذكرى وفاتها فرصة لنبذ العنصرية والتطرف.

جريمة عنصرية

ولقيت «الشربيني» مصرعها علة يد عنصري ألماني أثناء وجودها للشهادة في محكمة دريسدن، وتلقت هجوما «أمام القاضي أثناء نظر الجلسة» من القاتل بـ11 طعنة، بسكين استطاع الدخول به إلى قاعة المحكمة، ومثل المحامي الدولي خالد أبوبكر عن أسرة مروة الشربيني في المحاكمة، وصدر تشريع في ألمانيا في هذا التوقيت وبمناسبة هذه القضية، يعطي الحق لمحامي المجني عليه بالترافع بلغة غير اللغة الألمانية.

أول مرافعة بـ«العربية» في تاريخ ألمانيا

وسجلت محمة دريسدن الألمانية، أول تطبيق لهذا القانون، وأعطت تصريحا للمحامي المصري خالد أبوبكر بالمرافعة أمامها باللغة العربية، ليصبح أول محام عربي يترافع باللغة العربية في تاريخ ألمانيا، وتداولت الجلسات وكانت تشهد حضورا إعلاميا مكثفا وقتها، وأُخليت المحكمة من القضايا لنظر هذه القضية وسط إجراءات أمنية مشددة جدا، وحُكم على القاتل بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون الألماني.

وتعاود مدينة دريسدن ووزارتي العدل والخارجية الألمانية، إحياء هذه الذكرى يوم الأول من يوليو المقبل، وقررت دعوة المحامي الدولي خالد أبوبكر لحضور الاحتفال بشكل رسمي، وإلقاء كلمة في حضور وزير العدل والمسؤولين في وزارة الخارجية وولاية ساكسوني.