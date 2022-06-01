خالد أبوبكر: ما حدث مع الخطيب في المغرب مزعج.. واستمرار موسيماني خاطئ

قال الدكتور خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، إنه يصف نفسه بـ«مصري أهلاوي»، لأن النادي الأهلي يمثل جزءًا من كيانه، ومناقشة مستوى الأهلى في الفترة الأخيرة، وما حدث له أثناء مباراته النهائية أمام فريق الوداد المغربي، أمر يندرج تحت الأمن القومي وشكل مصر، لأن أي مشكلة في المغرب إذا تطورت، تدخل ضمن نطاق الأمن القومي، وهذه ليست مبالغة منه.

أزمة في دخول رئيس الأهلي الاستاد

أضاف «أبو بكر» خلال استضافته في برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، «لما تجيب رئيس النادي الأهلي، وهو يمثل تقريبا نصف الشارع المصري مترجلا من سيارته، ومطلوب منه يواجه رجال الأمن اللي عندهم خبر إنه جاي والاتنين أعضاء مجلس الإدارة نازلين يتحايلوا على الأمن عشان يدخله الاستاد اللي من حقه يدخله، أين الكرامة في هذا الأمر، الخطيب راح يمثل النادي الأهلي اللي هو نص الشارع المصري، لو كانت الأمور تطورت لا قدر الله للأسوأ كان الأمر هيبقى أمن قومي».

استمرار موسيماني أمر خاطئ

أوضح المحامي بالنقض، أنه يتقبل الوضع الآن الذي حدث مع النادي الأهلي، لافتا إلى أن مصر استضافت البطولات بشكل جيد، وهي الأولى في الاستضافة في أفريقيا، بحسب ما حدث في الاستضافات في الكاميرون والمغرب، مستنكرا إقامة النهائي من مباراة واحدة في بلد الخصم، مطالبا بوجود تحقيق من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحاسبة المقصر.

ولفت إلى أنه يخشى أن يكون الاهتمام بشكل الأهلي أساء للمضمون، ذاكرا أن هناك فارقا بين الوطنية والكفاءة، مشيرا إلى أن الكابتن الخطيب مثال دبلوماسي للبعثة، لكن هناك أزمة في الإدارة في الأهلي، خاصة أن الجماهير اعتادت على فوز النادي ببطولات دائما، مشددا على أن قرار استمرار المدرب موسيماني على قمة الجهاز الفني أمر خاطئ.