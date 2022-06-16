«البرلماني الدولي»: أفكار الشباب المختلفة تساعد في مواجهة تغير المناخ

أبدى دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إمتنانه لإتمام مؤتمر البرلمانيين الشباب بهذا الوقت، لافتًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإتمامه، موضحًا أن التطلع لنتائج قوية يتطلب العمل بجد، إذ لابد من تضافر الجهود.

وأشاد «باتشيكو»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية بشرم الشيخ، بالدور الذي يتولاه مجلس النواب المصري ليس فقط في هذا الوقت لكن منذ فترة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب المصري والمشاركين الذين قطعوا أميالًا للإنضمام للمؤتمر لما قدموه من معرفة وقصص ملهمة.

«باتشيكو» يشكر مجلس النواب المصري

وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن القصص التي شارك بها الحضور أسهمت في ثراء النقاشات ووصولها لمستوى أعلى، موجهًا شكره لشباب البرلمانيين الذين اتخذوا قرارا بالانضمام للمؤتمر بأرض السلام مدينة شرم الشيخ من مختلف بقاع العالم، للحديث عن قضية تغير المناخ والخطط التي لابد أن نقوم بها لمعالجة هذه الأزمة.

وأوضح أن شباب البرلمانيين على علم جيد بقضية تغير المناخ، إضافة إلى العلم بأهمية إرادتكم تجاه هذه القضية، مشيرًا إلى أن لديهم السلطة التي تمكنهم من إيجاد حلول لتغيير الأوضاع، والواجب عليهم إستغلال هذه السلطات المتوفرة بين أيديهم.

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بتجارب المشاركين

وأردف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن الإلتزام واضح من شباب البرلمانين لمبادئ اتحاد البرلماني العالمي، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت أفكارًا متفاوتة ومختلفة، الناتجة عن إختلاف تفكير الأفراد عن بعضهم، إضافة لإختلاف معيشتهم، لذلك لن تتم معالجة القضية بنفس الطريقة.

ولفت إلى أنه يجب على الجميع الانفتاح الكافي للاستماع لآراء متنوعة ومختلفة للتمكن من جمع الأفكار التي من شأنها المساعدة في مواجهة حاسمة لتداعيات المناخ.