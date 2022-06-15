رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: ممتن لحضور المؤتمر بمصر أرض السلام

أعرب دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عن امتنانه وترحيبه بالحضور في مستهل المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا الحضور «بالزملاء»، كونهم ممثلين لشعوب العالم الذين انتخبوهم، إضافة لتمثيلهم الشباب.

دعوى من البرلمان المصري للحضور لأرض السلام مصر

وجه باتشيكو في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الشكر إلى ممثلي مجلس النواب المصري، ولرئيس مجلس النواب المصري، ورئيسة منتدى الشباب البرلماني، لأنهم يمثلون الالتزام الأمثل، ولم يدخورا جهدًا في حشد الجهود والأعمال لتقديم كل ما لديهم لإرسال رسالة سلام للجميع حتى يأتوا إلى أرض السلام مصر، لافتًا إلى أن نجاح هذه الفعالية يمثل نجاحا لعملهم.

المؤتمر يضم شباب البرلمانيين الممثلين لشتى بقاع الأرض

وأشار إلى فخره واعتزازه لوجوده شباب البرلمانيين الممثلين لشتى بقاع الأرض، مشيرًا إلى أن جهودهم تعني أنهم يوفون بوعودهم وأنهم يعملون معًا لحل المشكلات التي يواجهه كوكب الأرض، لافتًا إلى فهمه ما يعنيه أعمالهم كممثلين عن شعوبهم، حيث تم انتخابه للمرة الأولى كعضو بالبرلمان البرتغالي عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا، وأنه بعد مضي نحو عقدين من الزمن ما زال يتذكر جليًا، حيث كان لديه شعور بأنه صغير بالعمر لكن لديه الطاقة والحماس والإيمان بأن إرادة الأفراد من شأنها أن تحقق إنجازًا وتحقق تغييرًا ملموسًا، وأنه يمكن العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا، ولابد من إدخار الجهود من شباب البرلمانيين حيث أنهم أساس المجتمعات.