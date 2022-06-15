رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: الفقر يتزايد عالميا نتيجة تداعيات المناخ

قال دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إنَّ الفقر يتزايد بالعالم نتيجة تداعيات المناخ، وبالتالي تزايد عدم المساواة، لافتًا إلى ضرورة العمل وحشد الجهود للتعرف على ما يجب أن يقدم وما يجب أن نقوم به بالفعل دون الإكثار من الثرثرة والحديث.

شباب البرلمانيين في أيديهم سلطات متعددة

وأضاف «باتشيكو» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أنَّه لابد من اتخاذ خطوات حاسمة وقوية لكي يتمّ حدوث تغيير ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ شباب البرلمانيين لديهم في أيديهم سلطات متعددة تمكّنهم من اتخاذ هذه الخطوات.