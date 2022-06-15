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محمود مسلم

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: الفقر يتزايد عالميا نتيجة تداعيات المناخ

كتب:

هاجر عمر
11:36 ص | الأربعاء 15 يونيو 2022
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

قال دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إنَّ الفقر يتزايد بالعالم نتيجة تداعيات المناخ، وبالتالي تزايد عدم المساواة، لافتًا إلى ضرورة العمل وحشد الجهود للتعرف على ما يجب أن يقدم وما يجب أن نقوم به بالفعل دون الإكثار من الثرثرة والحديث.

شباب البرلمانيين في أيديهم سلطات متعددة

وأضاف «باتشيكو» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أنَّه لابد من اتخاذ خطوات حاسمة وقوية لكي يتمّ حدوث تغيير ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ شباب البرلمانيين لديهم في أيديهم سلطات متعددة تمكّنهم من اتخاذ هذه الخطوات.

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