رئيس البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بمدريد

يتوجه السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2021.

العسومي يلقي كلمة حول دور البرلمانات في تعزيز الديموقراطية

ومن المقرر أن يُلقي العسومي كلمة باسم البرلمان العربي في الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الاجتماعات المتعلقة بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.

وفي إطار الاجتماعات، من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وعلى هامش الاجتماعات، سوف يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.

ويضم وفد البرلمان العربي كلا من «النائب عبد الله العيفان، والنائب يسري المغازي، والنائبة احسان بركات أعضاء البرلمان العربي»، ويرافق الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبد العزيز مستشار رئيس البرلمان العربي.