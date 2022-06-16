حنفي جبالي: قضية تغير المناخ تحدي وجودي.. والشباب هم المستقبل

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المُنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهمية الاستمرار في تبادل الرؤى لمواجهة قضية تغير المناخ، لاسيما وأنها تمثل تحديا وجوديا للعالم الآن.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أهمية تبادل الرؤى تجاه القضايا الأخطر عالميا، بل الأهم ومن بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا وجوديا للعالم بأثرة.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن الحوار بين شباب العالم لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة وتؤكد على الأهمية القصوى لإيجاد منصات حوارية وتفاعليه للاشتباك مع قضايا عالمهم، وهو ما تنتهجه الدوله المصربة إيمانا منها بأن دعم الشباب هو التمثيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

جبالي: العالم يشهد تحديات غير مسبوقة

وقال جبالي، إن الحالة الحوارية البناءه التي شهدتها أعمال النسخة الثامنة من هذا المؤتمر مصدر إلهام لنا جميعا ومخزون من الأفكار المستحدثة لمواجهة ظاهرة تغير المتاخ وهو ما يجعلنا حريصين على إعداد مخرجات المؤتمر أمام العالم في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم الآن.

وأوضح فى ختام فعاليات المؤتمر، اليوم: «أفكار شباب البرلمانيين سيساهم وجودهم في تفعيل المخرجات التي تنتج عن قضايا مجتماعتهم وعالمهم المعاصر».

حافظوا على مقدرات دولكم

وطالب رئيس مجلس النواب، الشباب المشاركين في أعمال للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المُنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التمسك بالعهد والحفاظ على مقدرات دولكم.

وقال: «أنتم طاقة الأمل الذي يضيء الطريق لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يواجهها العالم».