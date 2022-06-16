رئيس مجلس النواب: تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا لمقدرات عالمنا

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية في شرم الشيخ، مشددًا على أن المدينة أصبحت بحق حاضنة شباب العالم من جميع الفئات وعلى المستويات كافة، وملتقى أفكارهم تجاه القضايا والتحديات العالمية المعاصرة.

المدينة أصبحت مرتكزا عالميا للإبداع

وأضاف، في كلمتها خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية، أن المدينة أصبحت مرتكزا عالميا للإبداع والحوار البناء والتلاقي بين جميع شباب العالم، لافتًا إلى أن المؤتمر شهد حالة حوارية راقية وبناء بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالميا.

تغير المناخ تهديد وجودي للعالم

وتابع، أن تغير المناخ هو أهم قضية حيث يمثل –بحق- تهديدا وجوديا لمقدرات عالمنا بأسره وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم والتي تؤكد على الأهمية القصوى والضرورية لإيجاد منصات حوارية وتفاعلية بين الشباب تتيح لهم التفاعل الإيجابية والاشتباك مع قضايا عالمهم ومجتمعاتهم وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بمؤسساتها كافة، إيمانا منها بأن تمكين الشباب هو السبيل الأمثل لاختراق نوعي لكل الأزمات التي يمر بها العالم لإقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة.