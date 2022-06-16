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5 بحوث لتصنيع وتطوير منتجات عسكرية مصرية جديدة (إنفوجراف)

كتب:

محمد مجدي
03:29 م | الخميس 16 يونيو 2022
مركبة القتال المُدرعة المصرية.. سينا 200

مركبة القتال المُدرعة المصرية.. سينا 200

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي نجاحها في تنفيذ 5 بحوث لتصنيع وتطوير منتجات عسكرية مصرية، خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الحالي.

قاذف قنابل سُداسي

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها، اليوم، أنّها نجحت في تنفيذ بحث تصنيع «قاذف قنابل سداسي» بالهندسة العكسية في مصنع 300 الحربي، بالتعاون مع مركز البحوث الفنية، وإنتاج نماذج أولية لبعض المكونات باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشغيل، وتم إقرار العينة.

تطوير البندقية الآلية المصرية

وأشارت الوزارة، إلى نجاحها في تطوير البندقية الآلية المصرية، ليتم زيادة عدد الطلقات المعمر بها الرشاش إلى 60 بدلا من 30 في الإصدار السابق، وإضافة مكان لتثبيت عدسة وأجهزة رؤية ليلية، وتم إقرار «العينة».

ولفتت إلى تنفيذ بحث توطين تكنولوجيا إنتاج «الرشاش المتعدد»، باستخدام خطوط إنتاج حديثة، وخضوعه للاختبارات، واجتازها كاملة، مشيرة إلى إنتاج الصلب المدرع عالي الإجهاد بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

المركبة المُدرعة المصرية سينا 200

وأشارت إلى مركبة القتال المدرعة المصرية «سينا 200»، تنفيذا لتكليف رئاسي، بحيث صممت بشكل يتيح لها حرية التحرك والسرعة، وتم تنفيذ برنامج الإقرار بحضور اللجنة الفنية من القوات المسلحة بنجاح، بحسب «الوزارة».

كما أشارت الوزارة إلى أنّها تستغل فائض الطاقات الإنتاجية للجهات التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مع سعيها لتطبيق مبادئ وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت إلى تنفيذها 118 مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة خلال العام الماضي، فضلا عن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وتصنيع الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب.

وتابعت الوزارة أنّها صنعت الجراجات الذكية، وتصنيع عدادات الغاز والكهرباء مسبقة الدفع، والبويات المائية والإنشائية والرتنجات بتكنولوجيا النانو، وأشارت إلى تدريب 367 مهندسا على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.