وزير الإنتاج الحربي يبحث مستجدات التعاون مع شركة DMG MORI الألمانية

استقبل المهندس / محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد / Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. فى بداية اللقاء رحب الوزير " مرسى " بوفد شركة " DMG MORI " أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركة الالمانية ، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني حيث تم مناقشة إمكانية التعاون بين " شركة حلوان للصناعات الهندسية " ( مصنع 99 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة و" شركة DMG MORI " لإنتاج وتصنيع الذخيرة الشرقية كما تم مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) لصالح الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى التعاون في مجالات الرقمنة الصناعية والتدريب، واشار الوزير " مرسى " إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "DMG MORI" الألمانية بدأ 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع بشركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على إستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وهو ما يتوافق مع إستراتيجية العمل بالوزارة.

من جانبه أعرب Christian Thoenes / رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية عن سعادته بعقد هذا اللقاء ، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف بقوم وفد من الشركة الألمانية بزيارة " شركة حلوان للمسبوكات " للإطلاع على أخر مستجدات العمل بخصوص التعاون بمجال مسبوكات أجسام ماكينات الـ CNCتمهيداً لتوقيع إتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية ، وأشاد رئيس الشركة الألمانية بإستمرار بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفاً أن السوق المصري يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد وهو الأمر الذي يعزز من نجاح هذا التعاون .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة / محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة وهو ما يتضح جلياً فى التعاون بين " وزارة الإنتاج الحربى " و شركة " DMG MORI " لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC والتي تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ، لافتاً إلى أن اللقاء قد حضره المهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس / محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامى للسيد الوزير والمهندسة / دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة والسيد / محمد فؤاد المترجم والدكتور مهندس / صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس / محمد أبو النجا رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات والمهندس / خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية والمهندس / محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية والمهندس / هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .