رفض الملايين الحرام.. صاحب مقهى بشبرا يسلم لوحة أثرية لوزيرة الثقافة

ضرب صاحب مقهى شاب في منطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، المثل في الأمانة والانتماء، عندما سارع بتسليم لوحة أثرية مفقودة منذ ما يزيد على نصف قرن، إلى وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، التي قامت بدورها بتكريم الشاب «حسن عبدالمالك»، ووجهت له الشكر على أمانته، بالإضافة إلى تكريمه من قبل رئيس حي غرب شبرا.

اكتشاف لوحة تاريخية مفقودة أثناء حملة إشغالات

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور رئيس الحي على الإشغالات في أحد الكافيهات بنطاق الحي، يمتلكه صاحب اللوحة، التي تبين أنها من اللوحات الفنية المفقودة، وفي هذه الأثناء جرى التواصل بين وزارة الثقافة وصاحب المقهى، الذي بدوره سلم اللوحة للوزارة، حرصاً على الحفاظ على تراث مصر ومقتنياتها، وتبين بعد فحص اللوحة من خلال أجهزة الفحص التكنولوجية الحديثة، أن العمل أصلي، يعود تاريخه إلى عام 1964، وفقدت اللوحة في عام 1971.

وتسلمت وزيرة الثقافة اللوحة في حضور كل من «فيروز الجزار»، و«أنسي عمار»، المحامي بالنقض والدستورية العليا، نيابة عن ورثة وأبناء صاحب المقهى، الذين حضروا تسليم اللوحة، إضافة إلى الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف.

وضع اللوحة في متحف الفن الحديث

وقررت وزيرة الثقافة وضع اللوحة في متحف الفن الحديث، لتكون إضافة إلى مقتنياته الثمينة، ووجهت الشكر إلى صاحب المقهى وأبنائه، لإصرارهم على أن تعود اللوحة مرة ثانية إلى وزارة الثقافة، وأن تكون متاحة للجمهور في مصر والعالم، وأهدتهم درع وزارة الثقافة تكريماً لهم ولأسرتهم في الحفاظ على اللوحة كل هذه الفترة.