هاني مهنا: عبدالحليم حافظ أثار غضب أم كلثوم في إحدى الحفلات

كشف الموسيقار هاني مهنا حقيقة الحرب الفنية الخفية التي كانت بين الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة أم كلثوم، موضحًا أنها لم تكن حرب خفية ولكن عبدالحليم أخطأ التعبير في إحدى الحفلات التي جمعته بأم كلثوم، ما أثار غضبها، ولكنه اعتذر منها بعد ذلك.

هاني مهنا: عبدالحليم حافظ أخطأ التعبير

وقال هاني مهنا خلال لقاء في برنامج «صباح العربية»: «لا مش حرب خفية ولا حاجة، عبدالحليم بس غلط مرة في التعبير في حفلة كانت بتجمعه بأم كلثوم، لأنها كانت لما بتروح أي حفلة كانوا بيسألوها: أنتي تحبي تطلعي الساعة كام؟ حسب رغبتها، فهي نجمة كبيرة وست مش صغيرة، وكانت بتقولهم هطلع الساعة كذا».

وتابع: «جه حظ عبدالحليم في حفلة من دول، وطلع فقرتين قبل أم كلثوم، وبعدين أم كلثوم وحليم تاني في الآخر، فجه قال في الحفلة وكانت على الهوا مطلعني في الآخر لإني نجم الحفلة ولا دا مقلب، الكلميتن دول ضايقوا أم كلثوم، وكأنهم جرحوها وبدأت الصحافة تكتب والموضوع زاد، ولكنه في فرح كان الاتنين معزومين عليه رح باس إيدها وقالها أنا آسف، والتلج بينهم ساح».

هاني مهنا يكشف عن أكثر أعماله استمتاعًا

كما أشار خلال اللقاء عن أكثر عمل استمتع به خلال مشواره الفني فأجاب: «أول عمل عملته كان المسلسل التليفزيوني الدوامة، أخد استحسان من العالم العربي كله، لدرجه إني روحت مع وردة الكويت وكنت معاها على المسرح، وهي بتغني كانوا بين مقاطع الأغاني يقولوا (يا هاني الدوامة)، وفي تونس نفس الشئ وفي الجزائر، عملت تأثير جبار للمتلقي لأنه سمع حاجة غريبة، ودا كان بالنسبالي حاجة ترعب لإني لازم أقدم حاجة أحسن من كدا ألف مرة».