محمد رمضان يثير الجدل في تعليق جديد: «عفش بيتنا أثار»

أثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشره صورة جديدة برفقة أحد الملوك الفرعونية عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها:«فرعون وساب حضارة تعيش بعديه سنين.. ده مُجرد واحد في الميه لسة المشوار طويل».

وقام محمد رمضان بتعديل تعليقه على الصورة، بعد أن كانت «عفش بيتنا أثار.. وقصورنا ع شياطين»، ليثير تفكير الجمهور، إذا كان هذا التمثال يوجد في بيته، أما هي صورة من كواليس مسلسله الجديد «المشوار»، المقرر عرضه في دراما رمضان 2022.

محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل «المشوار»

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «المشوار»، بطولة دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيؤمي فواد، أحمد مجدي، ندي بسيوني، أحمد صفوت، خالد كمال، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، أحمد كمال، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» و«وورد» اللذين يقدمان دور عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات بالإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «موسي»، في رمضان العام الماضي، من بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال، هبة مجدي، ضياء عبد الخالق، منذر ياحنه، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، محمد ريحان.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في قرية مصاغة سوهاج عام 1942، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب، والأزمات في قريته.