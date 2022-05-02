توزيع حلوى وإزالة أثار حادث ومعالجة غرفة كهرباء في أول أيام العيد بالقاهرة

شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات والتفاعل مع شكاوى المواطنين، خلال فترة إجازة عيد الفطر، فضلا عن التوجيه بشن جولات ميدانية، من قيادات الأحياء، لمتابعة الوضع على أرض الواقع، ومنع أي تعديات، مع متابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي.

وفي سياق متصل، شاركت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، المواطنين، احتفالات العيد، بتوزيع الحلوى عليهم، وكذلك العاملين بقطاع النظافة والمتابعة الميدانية للحي، ومقابلة المواطنين بالشارع، وفي محيط مسجد السلطان أبو العلا، بعد أداء صلاة عيد الفطر ومتابعة أعمال النظافة.

إزالة آثار حادث

وفي حي مصر الجديدة بالقاهرة، تلقت أجهزة الحي برئاسة اللواء حسام لبيب، شكوى خلال المرور الميداني، وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة وشجرة بشارع الحجاز أمام حديقة الميريلاند، وتوجه سكرتير الحي، بالتنسيق مع شركة النظافة إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع فصل الكهرباء، ورفع عمود الإنارة والشجرة دون وقوع أي إصابات.

استعادة المظهر الحضاري

في استجابة سريعة لشكوى المواطنين ضمن تعليمات محافظ القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، نسق حي مصر الجديدة مع إدارة الحدائق وشركة انفيروماستر للنظافة، بالتعامل مع سقوط شجرة عتيقة أمام باب عقار بشارع الشيخ أبو النور، وتم إحضار المعدات اللازمة لإزالة الشجرة، ورفع المخلفات ونقلها، وذلك حفاظا على الأرواح.

كما تعامل حي مصر الجديدة، مع شكوى مواطنين بشأن التضرر من وجود غرفة كهرباء مكشوفة، أصبحت مآوى للكلاب الضالة أمام عقارين بعمارات العبور المرحلة الاولى، وعلى الفور توجهت إدارة الاشغالات والمتابعة بالحي، وتم تغطية الغرفة وإزالة الشكوى بالموقع.

مصادرة الشيشة بالمقاهى

كما شن اللواء يحيى الأدغم، رئيس حى النزهة، حملة لرفع إشغالات كافيهات سوق التعاونيات بمنطقة شيراتون، بمشاركة شرطة المرافق، ومسئولي المربعات والمتابعة الميدانية والاشغالات، وتم مصادرة عدد من الشيشة المضبوطة، وإيداع المخالفات بمخزن الحي.