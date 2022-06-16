«مولاي» لـ ريحان كريم تحقق مليون مشاهدة في أسبوع (فيديو)

حقق المطرب ريحان كريم، من جنوب أفريقيا، نجاحا كبيرا بأغنية «مولاي» والتي حققت مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط، ضمن ميني ألبوم جديد يحمل اسم «صفوة الأصفياء» وهو ألبوم ديني.

تفاصيل الألبوم الجديد

ويضم الألبوم 10 أغاني دينية، تطرح على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، و صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحرص ريحان كريم، على تقديم ألبوم ديني مختلف، مؤكدا أنه سيكون هناك مفاجآت أخرى مقبلة بعد طرح هذا الألبوم.

تفاصيل أغنية «مولاي»

أغنية «مولاي» كلمات أحمد اليافعي وأوردو تراث، وألحان وإخراج ريحان كريم، والفيديو كليب جرى تصويره بشكل مختلف.

نجاح أغنية «صفوة الأصفياء»

يذكر ان ريحان كريم حقق نجاح مؤخرا من خلال أغنيته الجديدة «صفوة الأصفياء»، التي طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت مايقارب من مليون مشاهدة.

أغنية «صفوة الأصفياء» من ألحان ريحان كاريم، ومن إخراج ريحان كاريم ومن كلمات أحمد اليافعي.