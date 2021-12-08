ياسمين عبدالعزيز: «دعوات الناس يوم عرفة ردت فيا الروح»

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن وعكتها الصحية جعلت حالتها النفسية تسوء للغاية، لدرجة أنها طلبت الموت من أجل الراحة، «كان فاضل يوم على عرفة، أحمد العوضي نزل بوست، والناس كلها قعدت تدعيلي، دخلت نيفين صحبتي وأنا في العناية المركزة، وقالت لي بكرة عرفة، وأنا هكون صايمة وهدعيلك، فأنا وقتها عرفت أن بكرة عرفة، حسيت إن بكرة ده مش هييجي، أو هييجي وأنا مش موجودة، لأني كنت شايفة نفسي، وروحي كانت بتتسحب مني».

لا بتحرك ولا بتكلم وخراطيم في كل حتة في جسمي

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «حصلي شعور أول مرة أشوفة في حياتي، وأول مرة أحسة، أنا لا بتحرك ولا بتكلم، وخراطيم في كل حتة في جسمي، وخسيت 15 كيلو، وكنت شبه المومياوات والفراعنة، وتحت عيني أسود، كنت واحدة تانية، قعدت أقولهم خلاص بموت، والدي دخل قالي هتسبيني لمين، وأحمد يقولي أوعديني أنك هتكملي معايا».

وأوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن دعاء جمهورها ساهم في تحسن حالتها، «لغاية ما جه يوم عرفة، الناس كلها دعت لي، بعد عرفة بقيت بنى أدمة تانية، طلعوني من العناية المركزة وبقيت بعرف أتكلم، ردت فيا الروح، كنت واحدة بموت، وربنا سخر الناس تدعيلي».