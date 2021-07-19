خالد الجندي: الله ينظر إلى عبادة القلوب في يوم عرفة «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى عبادة القلوب في يوم عرفة، موضحًا: «ربما نكون قد أهملناها أو أغفلناها في أيام مضت، لكن هذا اليوم، هو اليوم الذي يسيطر القلب فيه على الجوارح، الإنسان الآن يتوجه إلى الله بقلبه».

لا تنشغل بغيرك في يوم عرفة

وأضاف الجندي خلال تقديمه، حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، متحدثا عن يوم عرفة: «نجاتك مشروعك الشخصي، لا تنشغل بغيرك أو ذنوب الناس أو تتبع سلبياتهم وذنوبهم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين، اعتبر نفسك أنت الوحيد الذي عصى الله في الأرض، اهتم بنفسك».

أعمالنا الصالحات نحن فقط من سينتفع بها

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أعمالنا الصالحات نحن فقط من سينتفع بها، فمشروعك الشخصي في نجاتك يوم القيامة، فاعتمد على نجاتك بنفسك واستغفارك لربك، فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه».

حاسبوا أنفسكم

وتابع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الذي يحسن لنفسه هو الذي يرى ان نفسه تستحق النجاة يوم القيامة، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل ان توزن عليكم.

فضل أبو بكر

وواصل: «هل كان أبو بكر فقيرا مثل أبي هريرة وأبي ذر؟ لا، لكنه كان أفضل منهم، هل كان يعذب مثلما كان يعذب عمار وخباب؟ لا، لكنه كان عند الله أفضل منه، هل جُرح وطُعن كما طُعن أبو عبيدة وخالد بن الوليد؟ لا، لكن أبو بكر كان أفضل منهما، كما أنه لم يقتل شهيدا كما أستشهد عمر وعثمان وعلي، لكنه عند الله أفضل منهم، فقد كان إيمانه يعادل إيمان أمة، وذلك بسبب شيء وقر في قلبه ونفسه، بنظافة القلب وطهارة النفس ومحاسبة الذات .. حاسبوا اليوم أنفسكم هذا اليوم الذي تتجرد فيه من الذنوب والمعاصي، فهذا اليوم هو الذي تقف فيه كتفا بكتف مع الأولياء الصالحين».