لو مسافر مصيف.. اعرف مواعيد قطارات السكك الحديدية إلى مرسى مطروح

يفضل العديد من الأشخاص استقلال القطارات عند السفر، وفي إطار التيسير على الناس خاصة في فترة المصايف والإجازات وذهاب الناس لقضاء أوقات مميزة في العطلات مع العائلات، تبدأ هيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر السبت القادم، في تشغيل قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح، ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات أخرى، في إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف، وتنشيط السياحة الداخلية.

وبالنسبة للراغبين في قضاء المصيف في مرسى مطروح، نقدم لكم فيما يلي أبرز مواعيد القطارات على خط القاهرة - مرسى مطروح، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية.

مواعيد قطارات القاهرة- مرسى مطروح

وجاءت مواعيد القطارات على خط القاهرة- مرسى مطروح كما يلي:

أولًا: يوم السبت الموافق 18 يوليو 2022

1- من المقرر وفق المعلن عنه تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة محطة رمسيس في تمام الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالي، ويستمر تشغيل ذلك القطار يوميًا في المواعيد المذكورة بالتركيب التالي: «4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة إسباني + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة إسباني + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني + 1 عربة قوى».

2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40، ويستمر تشغيل ذلك القطار يوميًا وفق المواعيد المعلن عنها بالتركيب التالي: «1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة قوى».

ثانيًا: يوم الأحد الموافق 19 يوليو

1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالي، ويستمر تشغيله يوميًا وفق المذكور بتركيب: «4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة إسباني + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة إسباني + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني + 1 عربة قوى».

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بتركيب «1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة وقاية».