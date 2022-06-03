إقبال كبير على مصيف مرسى مطروح بعد انتهاء امتحانات النقل والإعدادية

تشهد مدينة مرسى مطروح، إقبالا كبيرا من المصطافين وزائري المحافظة القادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر، لقضاء المصيف والاستمتاع بالأجواء الجميلة على شواطئ مرسى مطروح، بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، ويستقبل مدخل طريق مدينة «مرسى مطروح - إسكندرية» العديد من السيارات الملاكي والأتوبيسات التي تنقل رحلات من النقابات والشركات والوزارات بخلاف رحلات قطار مرسى مطروح القادم من القاهرة والإسكندرية والغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة.

فنادق وشقق مرسى مطروح

واستقبلت فنادق مرسى مطروح والعمارات الفندقية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية، اليوم الجمعة، المصطافين بأعداد كبيرة، وتستمر الحجوزات على مدار موسم الصيف حتى أول أكتوبر المقبل، في ظل الإقبال على مطروح والساحل الشمالي.

ويشتهر مصيف مرسى مطروح بالعديد من الشواطئ التي يبحث الزائرون عنها للاستمتاع بالبلاج والرمال البيضاء وجمال الطبيعة والمياه الفيروزية النقية، ومنها شاطئ عجيبة وشاطئ أم الرخم، وشاطئ الأبيض وشاطئ بلوبيتش، وشاطئ المروة، وشاطئ كليوباترا، وشاطئ الغرام، وشاطئ البوسيت، وشاطئ الليدو، وشاطئ العوام، وشاطئ مطروح العام، وشاطئ الباسنت، وشاطئ الفيروز، وشاطئ روميل، وشاطئ النخيل، وشاطئ مينا حشيش، وشاطئ علم الروم، وشاطئ الرميلة.

مواصلات مصيف مطروح

ويمكن السفر إلى مصيف مطروح بوسائل المواصلات المختلفة والمتعددة، ومنها القطار السياحي والنوم والعادي المميز، الذي يأتي من القاهرة، وقطار الإسكندرية، والأتوبيسات التابعة لشركات الاتحاد العربي وغرب ووسط الدلتا، والميكروباصات التي تأتي من مختلف المحافظات، وأسعارها تبدأ من 130 جنيها للميكروباص، ومن 150 وحتى 175 جنيها للأتوبيسات، و150 جنيها القطار.