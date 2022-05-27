تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى مرسى مطروح من «الشباب والرياضة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ سلسلة رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة مرسى مطروح، على أن ينطلق الفوج الأول خلال الفترة من 9 يونيو المقبل حتى 14 من ذات الشهر لمحافظات القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا، على أن تكون مدة الفوج أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

وأوضحت الوزارة من خلال ملتقى شباب رحلات وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تحديد الفئة العمرية التي يحق لها السفر لمرسى مطروح من خلال رحلاتها، وهي بداية من عمر 18 عامًا وحتى 40 عامًا، مشيره إلى أن قيمة الاشتراك 1000 جنيه من كل مشارك.

وبحسب الوزارة، فإن الإقامة والإعاشة ستكون في إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح، على أن يكون الاستقبال على إفطار يوم 9 يونيو، والمغادرة عقب عشاء يوم 13 من ذات الشهر، ليكون الوصول للقاهرة صباح اليوم التالي وهو الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022.

ويمكن للراغبين في السفر إلى مرسى مطروح من خلال رحلات «اعرف بلدك»، الاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني، شرط التوجة شخصيا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

ومن جهتها نوهت الشباب والرياضة أن الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابعة لها، مشيرة إلى عدد من المنوعات والمحظورات، ومنها أنه يمنع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة، يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ، ويمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، لافتة إلى تحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

موعد التجمع

ويمكن للمشاركين في رحلة «اعرف بلدك» المتجهة لمدينة مرسى مطروح، التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 9 يونيو المقبل أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة والجيزة، كما يمكن التجمع أمام مديريات الشباب والرياضة لمحافظات الدقهلية والمنيا.

البرنامج السياحي لرحلة مرسى مطروح

ويتضمن البرنامج السياحي لرحلة مرسى مطروح زيارة شواطئ مرسى مطروح/ جولات حرة/ أهم المعالم الاثرية والسياحية بالمحافظة، ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.