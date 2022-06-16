المخرج أشرف فايق يجري عملية جراحية بالقلب «صور»

أعلن المخرج أشرف فايق، خضوعه لعملية جراحية في القلب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن حالته تتحسن.

أشرف فايق يكشف تفاصيل مرضه

وكتب أشرف فايق: «حسيت إن دمي تقل فالفترة الأخيرة فقلت أعملة قسطرة وأخففه شوية، فحجزت عند الدكتور حازم منصور بطل العالم في القلب والقسطرة، بمساعدة صديق عمري عبد الله خليل».

وأضاف: «فرصة أشكرهم جدا وأنا دلوقتي بقيت كويس وإطمنت علي دمي وقلبي وشراييني وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللي حاولوا يتواصلوا، سواء بالاتصال أو بالرسائل، ولم أستطع الرد عليهم، وبقولهم سامحوني، وكتر خيركم الحمد والشكر لله تعالي».

آخر عمل فني للمخرج أشرف فايق

وكان أخر عمل فني للمخرج أشرف فايق عام 2011 فيلم «تك تك بوم»، التي كانت تدور أحداثه حول يقطن «تيكا» في منطقة شعبية ويمتلك متجر لبيع لعب الأطفال، ومع قيام الثورة المصرية يحاول تجميع شباب المنطقة لتكوين لجنة شعبية في محاولة منهم للتصدي للبلطجية.

أبطال فيلم «تك تك بوم»

وشارك في بطولته محمد سعد، درة، محمد لطفي، محسن منصور، لطفي لبيب، جمال إسماعيل، ألفت سكر، محمد شرف، أحمد عبد السلام، حبيجة، محمد قشطة، محمد أمان، ومن تأليف محمد سعد، ومن إخراج أشرف فايق.