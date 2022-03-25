رئيس التحرير

محمود مسلم

أحمد فايق يعلن وفاة العالم المصري النووي حسن سويلم: أشرف على بناء 12 مفاعلا

كتب:

نعيم أمين
01:32 ص | الجمعة 25 مارس 2022
العالم المصري حسن سويلم

العالم المصري حسن سويلم

أعلن الإعلامي أحمد فايق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة العالم النووي المصري، الدكتور حسن سويلم.

وقال «فايق» في تدوينة له قبل قليل: «إنا لله، وإنا إليه راجعون، وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم».

وأشار الإعلامي إلى أن «سويلم» أشرف على بناء 12 مفاعلًا نوويًا حراريًا في أوروبا وآسيا، وعمل كبيرًا للمهندسين في شركة سيمنز للمفاعلات النووية الحرارية.

وأوضح، أن العالم المصري عمل أيضًا مستشارًا للبرنامج النووي في العديد من دول العالم.

اقرأ المزيد:

الروبوت «توت» ممازحا أحمد فايق: بشرب شاي في الخمسينة على القهوة.. «فيديو»

الروبوت «توت» ينضم لـ أحمد فايق في تقديم برنامج «مصر تستطيع».. فيديو

أحمد فايق: نصف سكان أوروبا سيصابون بمتحور أوميكرون خلال شهرين

أحمد فايق عن متحور كورونا الجديد «بي 46»: لديه قدرة أكبر على الانتشار
بقلم نعيم أمين