أحمد فايق يعلن وفاة العالم المصري النووي حسن سويلم: أشرف على بناء 12 مفاعلا

أعلن الإعلامي أحمد فايق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة العالم النووي المصري، الدكتور حسن سويلم.

وقال «فايق» في تدوينة له قبل قليل: «إنا لله، وإنا إليه راجعون، وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم».

وأشار الإعلامي إلى أن «سويلم» أشرف على بناء 12 مفاعلًا نوويًا حراريًا في أوروبا وآسيا، وعمل كبيرًا للمهندسين في شركة سيمنز للمفاعلات النووية الحرارية.

وأوضح، أن العالم المصري عمل أيضًا مستشارًا للبرنامج النووي في العديد من دول العالم.