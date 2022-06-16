سمير فرج: الجيش المصري الأقدم في العالم والأقوى بالمنطقة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن كل مصري يجب أن يكون فخورا بوجود جيش عظيم وقوي في مصر، وهو أقوى جيش في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن قوة مصر مستمدة من قوة جيشها، لافتا إلى أن المعابد الفرعونية، تشير إلى أن الجيش المصري موجود من 4000 سنة، وهو أقدم جيش نظامي في العالم، وأول جيش يستخدم العجلات الحربية في العالم.

إنجازات الجيش المصري

أضاف «فرج» خلال استضافته في برنامج «نظرة»، على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الجيش المصري تصدى للهكسوس وأبادهم، لافتا إلى أن رمسيس الأول، كان أول من أقام معاهدة سلام في العالم، لافتا إلى أن الجيش المصري أيام الفراعنة، وصل إلى العراق شرقا وتركيا في الشمال وليبيا غربا والصومال جنوبا، مبينا أن عصر البطالمة شهد تردي في الدولة المصرية، حتى جاء محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وأسس الجيش المصري على أسس قوية، وأسس أول أسطول بحري وأول سفن تعمل بالبخار.

قوة الردع للجيش المصري

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الجيش الأول كان فرعوني، ثم الجيش الذي أسسه محمد علي، إلى أن جاءت الحملة الفرنسية، والتكالب على مصر، ثم جاء الاحتلال الإنجليزي وأعلن الخديوي توفيق فك الجيش المصري، ثم تم إحياء الجيش المصري مجددا، مبينا أن الجيوش تعتمد على الردع الإيجابي والردع المعنوي، وهذا يظهر عندما نفذ الجيش المصري، عملية في ليبيا، بعد استهداف المصريين الأقباط في ليبيا.