أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة أكتوبر الجديدة.. منها «سكن لكل المصريين»

تعد مدينة 6 أكتوبر الجديدة، واحدة من المدن الحديثة بمحافظة الجيزة، تقع في موقع متميز يبدأ من الكيلو 47 حتى 72 على طريق الواحات البحرية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من عدة مداخل رئيسية، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 78.5 ألف فدان.

ويشمل المخطط العام للمدينة الأنشطة والاستخدامات كافة، وتضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية، لخدمة السكان، وتوفير متطلباتهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة.

أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة أكتوبر الجديدة

- جارٍ العمل على مشروع سكن لكل المصريين، ومشروعات المرافق والخدمات.

- جارٍ تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية 800 ألف م³/يوم.

- يعد مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها داخل المدينة.

- سيجرى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتلبية النمو العمراني بمدن أكتوبر.

- سيجرى زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب، داخل المدينة.

- تشمل المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تنفيذ «آبار توزيع - مروقات مياه - مرشحات رملية - عنابر الطلمبات المرشحة - عنابر المولدات - عنابر طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة».

- بجانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.

الأعمال الأخيرة للتشغيل المرحلي للمرحلة الثالثة من محطة التنقية

- جارٍ استكمال الأعمال الأخيرة للتشغيل المرحلي للمرحلة الثالثة من محطة التنقية.

- يجرى إمداد المحطة بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط.

- المرحلة الأولى للمحطة بطاقة ٤٠٠ ألف م³/يوم، وتعمل حاليا بكامل طاقتها.

- بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و200 ألف م3/يوم.