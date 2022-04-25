خطف جنود الجيش المصري والسيسي يحذر في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

ألقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24، الضوء على واقعة خطف عدد من جنود الجيش المصري في مايو 2013، حيث يتعرض الجنود للخطف في أثناء عودتهم إلى إجازة على يد عدد من الإرهابيين في سيناء، وهو ما يؤدي إلى حالة واسعة من الغضب لدى القيادات السياسية، ويطلب الرئيس محمد مرسي الاجتماع مع وزير الدفاع ووزير الداخلية لبحث سبل الإفراج عن الجنود.

بيان محمد مرسي

ويطلق الرئيس محمد مرسي (صبري فواز)، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24، بيانًا يؤكد فيه أهمية عودة الجنود مع الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين، وهو ما يؤدي إلى حالة واسعة من الغضب في الشارع المصري بسبب تلك العبارة التي تؤكد تورط جماعة الإخوان في مسألة خطف الجنود.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

من جانبه وجه الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، بالوصول إلى الخاطفين وأنه سيقوم بعمل يفوق خيالهم في حال تدخل أي جهة لحمايتهم، ويقصد بذلك جماعة الإخوان الإرهابية، وبعدما كشف الشاطر عن أن الجماعة بالفعل على صلة بتلك الحادثة.