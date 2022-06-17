«Buymassry» منصة من بنك القاهرة لدعم الصناعة المحلية

تدعم البنوك الوطنية الصناعة والتجارة وخدمات البيع في مصر، في إطار المبادرات التي تتبناها الدولة، وينفذها البنك المركزي المصري بشكل مستمر التي أطلقها البنك منذ عام 2016.

ووفقاً الموقع الرسمي لبنك القاهرة أحد البنوك التابعة للدولة، يقدم خدمات المالية والمصرفية المصنعيين والتجار المحليين، ويقدم منصة متعددة البائعين على أحدث طراز تتيح للمُصنع المصري للانضمام إلى سوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقال بنك القاهرة أن برنامج (Buymassry) يربط المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم، الذين يبحثون عن منتجات مصنوعة في مصر مع المصنعين والمصدرين المصريين على مستوى عالمي.

برنامج Buymassry لدعم الصناعة والتجارة المحلية

وأشار بنك القاهرة إلى أن برنامج Buymassry يدعم التجار أو المصنعيين في تحسين رأس المال العامل أو تمويل النمو الذاتي أو تقليل الديون أو توسيع نطاق الأعمال عبر مجموعة واسعة من المنتجات تقدم المنصة خدمة هيكل تمويل السلع، بما في ذلك تمويل الرقابة المادية والبناءة، وآليات التمويل مقابل إيصالات المستودعات المغلقة أو حيازة بوالص الشحن، بالإضافة إلى خطابات الضمان والضمانات المقابلة المحلية.

وعدد بنك القاهرة مزايا برنامج Buymassry من بينها ايجاد حلول تمويل المستحقات على تحسين رأس المال العامل للنمو الممول ذاتيًا، لمساعدة العملاء على تحرير الأموال المحتجزة في المخزون أو المستحقات للحفاظ على تقدم سلسلة التوريد.

بنك القاهرة يدعم تمويل ما قبل الشحن المصدرين والمستوردين

كما يدعم بنك القاهرة بحسب موقعه الإلكتروني تمويل الصادرات وتمويل ما قبل الشحن وبعده، ويدعم العملاء لتحسين تدفقاتهم النقدية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى إمكانية توفير حلول تمويل الاستيراد خيارات مرنة لإدارة رأس المال العامل، علاوة على تحسين التدفق النقدي من خلال سد الفجوة بين التسويات مع الموردين والمدفوعات من المشترين.