وكيل أمين الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة التجارة البينية الإفريقية لـ2.8 مليار دولار

قالت الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، إن قبل أزمة كورونا عانى العالم من أزمة مالية، وبالتالي تم العمل على إضافة موارد جديدة لمساعدة الدول الأوروبية التي كانت ترغب في الخروج منها، وبالتالي فإن إفريقيا تحتاج إلى هذا أيضا.

وأضافت في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «رئيس البنك المركزي المصري تحدث عن الدعم النقدي، وبالتالي فإن مصر تحصل على 2.8 مليار جنيه مصري وتستورد بـ8 بليون دولار أثتاء الأزمة الأوكرانية، وبالتالي فإنها تحتاج إلى المزيد من الموارد لمواجهة الأزمة».

يجب حشد الموارد الداخلية عن طريق التجارة وموارد قناة السويس

وتابعت: «يجب حشد الموارد الداخلية عن طريق التجارة وموارد قناة السويس، ودخول القناة كبيرة ووصلت إلى 16 مليار دولار بفضل المرور فيها، وهناك زيادة في أسعار هذا المرور ويتعين أن نزيد من التجارة البينية الإفرقية بواقع 2.8 مليار دولار، وبهذه الطريقة يمكن أن نقيم التجارة البينية الإفريقية لمصلحة الشباب».