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محمود مسلم

«الإفريقي للتصدير والاستيراد»: هناك محاولات لتوفير تحديثات بمنطقة التجارة الحرة بالقارة

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هاجر عمر
12:17 م | الخميس 16 يونيو 2022
رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن هناك محاولات لتوفير تحديثات بمنطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا، لافتًا إلى تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، لإطلاق منظومة التسوية والمدفوعات في عموم إفريقيا.

وأضاف أورواما في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بالفعل تم إطلاق العمليات التجارية لمنظومة التسوية والمدفوعات، لافتًا إلى إنجاز 8 مصارف مركزية إفريقية، إضافة لـ45 مصرفًا تجاريًا انضمت إلى هذه المنظومة.

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بقلم هاجر عمر