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النيابة العامة تأمر بضبط المتهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية

كتب:

حسن سمير
12:20 ص | الجمعة 17 يونيو 2022
الشاب الراقص

الشاب الراقص

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية، وفقًا لما جاء في بيان للنيابة العامة قبل قليل.

وحدة الرصد والتحليل ترصد الفيديو

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع «تيك توك» وتحديد بياناته، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

وأمرتْ اليومَ السادسَ عشَرَ من شهر يونيو الجاري بضبطه وإحضاره.

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