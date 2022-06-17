الحزب العربي: الحوار الوطني قائم على المشاركة وتبادل الرؤى لمصلحة مصر

قال الدكتور وليد فهمي، نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن الحوار الوطني جاء ملبياً لآمال الحزب، وهو في حد ذاته فكرة لتبادل الآراء من أجل مصلحة الوطن، ولا بد أن نتجرد جميعا كأحزاب أو كيانات من أي شيء من أجل مصلحة الوطن.

وجود الكيانات السياسية على طاولة الحوار من اجل التوافق على رؤى واهداف

وأوضح «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية، أن وجود الكيانات السياسية على طاولة الحوار من اجل التوافق على رؤى وأهداف ومقترحات يعد أمرًا عظيما من الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحزب العربي لبى الدعوة بعد اجتماع رئيس الحزب بالمجلس الاستشاري لتحديد دورنا في الحوار الوطني.

التعامل مع الحوار الوطني من خلال 10 محاور

وأشار إلى أن الحزب قرر التعامل مع الحوار الوطني من خلال 10 محاور لتبني وجهات النظر المختلفة وتضمن المحاور الاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والبحث العلمي والمصريين بالخارج والعدالة الاجتماعية والإعلام والثقافة والفن والدين والاجتماع، وتنمية سيناء بما لها من أهمية كبرى.

وأكد نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، أن مكاتب الحزب بالخارج عقدت اجتماعات مع الجاليات المصرية بالخارج، وقدمت كافة المعلومات في ملف لإدارة الحوار الوطني للأخذ بها وتبني المقترحات المقدمة.