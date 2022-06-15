رئيس التحرير

محمود مسلم

«الإصلاح والنهضة» يسلم «الوطنية للتدريب» رؤيته بشأن الحوار الوطني

كتب:

يسرا البسيوني
08:28 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

سلم وفد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، رؤية الحزب بشأن محاور الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، في حضور دكتورة رشا راغب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطني

عرض وفد حزب الإصلاح والنهضة، رؤية الحزب وأهم المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنطلق من انحيازات الحزب كمثل للاتجاه الوسط السياسي بين الموالاة والمعارضة، وأكد وفد الحزب على أهمية تدشين الحوار الوطني، في هذا التوقيت، والاستماع لكل الرؤى من شركاء الوطن، للخروج بخارطة طريق، تشمل أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها، التي يمكن العمل عليها لتحقيق نهضة شاملة للدولة المصرية.

حزب الإصلاح والنهضة

قدم الرؤية وفد من حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس الحزب، بحضور عمرو نبيل، نائب رئيس الحزب للشؤون للسياسية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، والدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس الحزب للسياسات العامة، والمهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بالحزب، وعضو المكتب السياسي، والدكتور أيمن مرسي، عضو المكتب السياسي.

اقرأ المزيد:

رشا راغب تستقبل رئيس حزب إرادة جيل للحديث حول الحوار الوطني

رئيس قطاع الحوار بـ«الهيئة الإنجيلية»: الحوار الوطني فرصة عظيمة ويجب مراجعة العقوبات السالبة للحريات

«حماة وطن»: قدمنا محاور الحوار الوطني إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب

حزب مصر أكتوبر يقدم رؤيته حول الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية
بقلم يسرا البسيوني