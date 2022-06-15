«الإصلاح والنهضة» يسلم «الوطنية للتدريب» رؤيته بشأن الحوار الوطني

سلم وفد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، رؤية الحزب بشأن محاور الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، في حضور دكتورة رشا راغب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطني

عرض وفد حزب الإصلاح والنهضة، رؤية الحزب وأهم المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنطلق من انحيازات الحزب كمثل للاتجاه الوسط السياسي بين الموالاة والمعارضة، وأكد وفد الحزب على أهمية تدشين الحوار الوطني، في هذا التوقيت، والاستماع لكل الرؤى من شركاء الوطن، للخروج بخارطة طريق، تشمل أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها، التي يمكن العمل عليها لتحقيق نهضة شاملة للدولة المصرية.

حزب الإصلاح والنهضة

قدم الرؤية وفد من حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس الحزب، بحضور عمرو نبيل، نائب رئيس الحزب للشؤون للسياسية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، والدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس الحزب للسياسات العامة، والمهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بالحزب، وعضو المكتب السياسي، والدكتور أيمن مرسي، عضو المكتب السياسي.